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Поезд Минск-Брест остановили ради двух пассажиров

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  • 13.04.2026, 15:40
  • 5,618
Поезд Минск-Брест остановили ради двух пассажиров

Им нужно было в Гродно.

Необычный случай описала пользовательница Threads под ником l_aleksiayuk.

«Сели в поезд Минск-Брест, тот, что без остановок — пишет она. — Через минуту после отправления два пассажира поняли, что сели не в тот поезд: им на Гродно. И что вы думаете? Поезд остановили, и люди вышли. И никто при этом не умер, мир не остановился. Я в восторге! Кончено, были разные комментарии — типа «Молодые, а разобраться не могут». Но мне так подняло настроение то, что и такую ситуацию можно решить без особых проблем. Это все реально и не страшно».

Некоторые комментаторы рассказали, что сталкивались с подобной ситуацией, хоть она и не предусмотрена правилами.

«Мы как-то опаздывали всей семьей на поезд этот. Вызвали два такси, так как нас пятеро было, - пишет пассажирка под ником karina_like_show. Помчали на вокзал уже с маленькой надеждой. Я с дочками подъехала первая и побежали. Забежали в первый вагон и через минуту должны отправляться. Муж с сыном еще только остановились и бегут в тоннель. Я к проводнице. Она сказала, что поезд держать не будут. Я сказала, что ребенок бежит. Проводница пошла к машинисту и они еще три минуты держали поезд».

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