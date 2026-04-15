Назван простой способ улучшить пищеварение перед сном 4 15.04.2026, 11:29

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Он доступен каждому.

Облегчить симптомы проблемам с ЖКТ может помочь одно действие в конце ужина — съесть запеченное яблоко с корицей. Такой десерт способствует более комфортному пищеварению и снижает неприятные ощущения. Об этом рассказал испанский диетолог Оскар Уртадо. Слова эксперта приводит издание El Economista.

Уртадо объяснил, что яблоки богаты пектином — видом пищевых волокон, который поддерживает работу кишечника. Это вещество помогает связывать и выводить из организма некоторые вредные соединения, а также может способствовать удалению патогенных бактерий.

Кроме того, яблоки богаты клетчаткой. Она не расщепляется пищеварительными ферментами и проходит через желудок и тонкую кишку практически без изменений. Этот компонент действует как природный энтеросорбент: помогает снижать уровень глюкозы и холестерина в крови.

Дополнительную пользу, по словам специалиста, приносят антиоксиданты. Эти вещества способны нейтрализовать свободные радикалы (нестабильные молекулы), защищая клетки от повреждений и снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Эксперт отмечает, что такой легкий и полезный продукт особенно уместен вечером, когда важно не перегружать пищеварительную систему перед сном.

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