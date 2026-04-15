Украинские дроны уничтожили 12 единиц техники РФ на дамбе под Покровском

Украинские дроны уничтожили 12 единиц техники РФ на дамбе под Покровском3
- 15.04.2026, 18:32
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Дорога между озерами стала ловушкой для оккупантов.
В сети появилось видео, снятое российскими военными, демонстрирующее катастрофические потери его подразделений на Покровском направлении. Кадры запечатлели последствия действий украинских беспилотников на узком и уязвимом участке фронта.
Захватчики снимают свою поездку по грунтовой дороге, проходящей через дамбу. Этот логистический путь стал настоящей ловушкой для оккупационных войск.
На видео видны остатки как минимум 12 единиц военной техники, уничтоженной украинцами.