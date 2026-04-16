Трамп засчитал себе урегулирование «десятой» войны 12 16.04.2026, 21:52

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Президент США поставил себе в заслугу перемирие Израиля и Ливана.

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что прекращение огня между Израилем и Ливаном стало «десятым» конфликтом, который он урегулировал. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.

Американский президент заявил, что поговорил с президентом Ливана Джозефом Ауном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и договорился о прекращении огня между странами на десять дней. Он добавил, что перемирие начнется в 17:00 EST (полночь с четверга на пятницу по минскому времени).

«Для меня была честь урегулировать девять войн по всему миру, и это будет моя десятая, так что давайте сделаем это!» — написал Трамп.

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