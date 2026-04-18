У Варшаве адбыўся 32-гі фінал Алімпіяды па беларускай мове для вучняў сярэдніх школ 2 18.04.2026, 11:42

1,384

Пры падтрымцы Міністэрства нацыянальнай адукацыі Польшчы.

У Варшаве адбыўся 32-гі фінал Алімпіяды па беларускай мове для вучняў сярэдніх школ. Алімпіяду арганізавала Кафедра беларусістыкі Варшаўскага ўніверсітэту пры падтрымцы Міністэрства нацыянальнай адукацыі, перадае «Польскае Радыё».

Алімпіяда па беларускай мове — гэта сапраўдная традыцыя ў Польшчы, кафедра адчувае сваю адказнасць за яе правядзенне, сказала ад'юнкт кафедры і каардынатарка Алімпіяды Вольга Трацяк.

— 32 гады — гэта вялікая адказнасць і традыцыя. Ёсць пачуццё таго, што мы робім для падтрымкі беларускасці ў Польшчы для беларускай меншасці ў Польшчы, але і для беларусаў з Беларусі — гэта таксама важная справа.

Віншаванні пераможцам таксама даслала міністр адукацыі Польшчы Барбара Навацка, яе ліст прачытаў намеснік дырэктара дэпартаменту развіцця ды інавацыі Міністэрства адукацыі Польшчы.

— Падтрымка Алімпіяды па беларускай мове — вялікі гонар для мяне. Я шчыра віншую маладых людзей, якія вырашылі праверыць свае здольнасці ў сёлетняй алімпіядзе. Паважаныя лаўрэаты, прызёры, фіналісты, — такія людзі, як вы, якія вылучаюцца сваёй цікаўнасцю, запалам і ініцыятыўнасцю, зʼяўляюцца для мяне асаблівай крыніцай гонару як для міністра адукацыі.

Пераможцамі сталі 12 чалавек са школ у Беластоку, Гайнаўцы ды Бельска Падляшскага. Гонар было ўдзельнічаць у Алімпіядзе, зазначыла адна з дзвюх пераможцаў Сафія Самкова.

— Для мяне гэта была навука пра сваю культуру і мову, каб паглыбляць веды і знаходзіць людзей для якіх важная беларуская культура, каб падтрымліваць у сабе любоў да роднага.

Алімпіяда па беларускай мове праводзіцца з 1994-га году з мэтай распаўсюджвання ведаў у галіне беларускай літаратуры, мовы, культуры, фальклору і грамадазнаўства, а таксама вывучэння і даследавання польска-беларускіх літаратурных, лінгвістычных і культурных сувязяў.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com