На границах ЕС и Беларуси — огромные очереди 18.04.2026, 15:34

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1300 легковушек на границе ожидают въезда в Польшу.

Перед длительными выходными на границе Беларуси с ЕС заметно увеличились очереди.

По данным на 12:00 18 апреля, самая большая нагрузка наблюдается на пункте пропуска Тересполь (Брест): здесь скопилось 1065 легковых автомобилей и 36 автобусов.

На переходах Кузница Белостоцкая (Брузги) и Бобровники (Берестовица) въезда в Польшу ожидают 140 и 105 легковых машин соответственно.

На литовском направлении очередей среди легковых автомобилей нет — там стоят только грузовики. Перед пунктом пропуска Шальчининкай (Бенякони) зафиксировано 215 фур, а перед Мядининкаем (Каменный Лог) — 140.

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