На границах ЕС и Беларуси — огромные очереди
- 18.04.2026, 15:34
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1300 легковушек на границе ожидают въезда в Польшу.
Перед длительными выходными на границе Беларуси с ЕС заметно увеличились очереди.
По данным на 12:00 18 апреля, самая большая нагрузка наблюдается на пункте пропуска Тересполь (Брест): здесь скопилось 1065 легковых автомобилей и 36 автобусов.
На переходах Кузница Белостоцкая (Брузги) и Бобровники (Берестовица) въезда в Польшу ожидают 140 и 105 легковых машин соответственно.
На литовском направлении очередей среди легковых автомобилей нет — там стоят только грузовики. Перед пунктом пропуска Шальчининкай (Бенякони) зафиксировано 215 фур, а перед Мядининкаем (Каменный Лог) — 140.