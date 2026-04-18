Что сегодня происходит с БелАЗом?11
- 18.04.2026, 16:06
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Оценка эксперта.
Бывший политзаключенный, профсоюзный лидер Геннадий Федынич прокомментировал сайту Charter97.org информацию о проблемах на жодинском БелАЗе:
— Если говорить о БелАЗе, это интересное предприятие. Дело в том, что продажа их машин в Беларуси практически не существует, все направлено на экспорт. На сегодняшний день экспорт намного сократился, поэтому и денег у предприятия, по всей вероятности, нет, чтобы повысить у них заработную плату хотя бы в соответствии с инфляцией и ценами. Предприятие работает на склад. Есть еще запасы металла, комплектующих, по всей вероятности. Но это касается не только БелАЗа, это касается всего промышленного сектора, который производит не для внутреннего рынка, а в первую очередь на экспорт. И МАЗа, и Минского тракторного завода, да и других предприятий.
Потому что на сегодняшний день можно еще выпустить продукцию: это проблема, но она решаема. А вот продать ее на сегодняшний день — это проблема, которая для Беларуси уже встала в пик угла. И на сегодня пока конкретных выходов из этого никто не предложил и не реализовал.
Пока лозунги, предложения, но нет конкретных дел. Поэтому, на мой взгляд, экономическая ситуация в Беларуси будет ухудшаться, цены и инфляция будут расти, и уровень жизни людей, как это ни прискорбно, будет падать.