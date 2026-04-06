Работник БелАЗа: Народ разбегается 32 6.04.2026, 14:24

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На жодинском предприятии — нищенские зарплаты.

Руководство БелАЗа не знает, как удержать рабочих на предприятии, не повышая им зарплаты. Об этом телеграм-каналу «Баста!» рассказал сотрудник предприятия.

«Зарплаты реально поднимали рабочим последний раз пару лет назад, а начальству — регулярно, — пишет он. — Самые лучшие доходы у идеологов и тех, кто поднялся подленькими путями после 2020-го года, стуча на своих же коллег. Доход регулируется премиями, что не новость.

Народ разбегается, многие просто не вытягивают дороговизну жизни с нашими нищенскими зарплатами, и вместо того, чтобы урезать аппетиты начальства и поднять нам зарплаты, это самое высокое начальство начало изучать степень выгорания работников.

Смеялись всем цехом: пришел идеолог и рассказывал нам о том, как мы хорошо живем, и как плохо в Европе: «не вздумайте увольняться и уезжать, деды не за это воевали».

Пытались объяснить и ему, и начальникам суть проблемы — деньги и цены, но нам сказали, что времена сложные. Короче, Лукашенко хочет всё больше, а мы — хоть подыхай.

Теперь изучают реально степень выгорания. Идиоты».

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