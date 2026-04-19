Силы обороны поразили предприятие ОПК России «Атлант Аэро» в Таганроге 19.04.2026, 11:12

3,392

Генштаб ВСУ сообщил детали.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтвердили поражение российского предприятия «Атлант Аэро» в Таганроге. Там проектировали, изготавливали и испытывали дроны типа «Молния» и комплектующие к БпЛА «Орион».

Подробности сообщили в Генштабе ВСУ.

В ночь на 19 апреля подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российского агрессора на временно оккупированных территориях Украины и на территории РФ.

«Поражено предприятие оборонно-промышленного комплекса противника – «Атлант Аэро» (Таганрог, Ростовская область, РФ). В результате возник пожар на территории объекта», – отметили в Генштабе.

Силы обороны поразили предприятие ОПК России «Атлант Аэро» в Таганроге: Генштаб сообщил детали

По данным ГШ ВСУ, «Атлант Аэро» осуществляет полный цикл проектирования, изготовления и испытания ударно-разведывательных БпЛА типа «Молния», а также комплектующих к БпЛА «Орион».

Последний – «Орион» – весит около одной тонны и способен нести до 250 кг полезной нагрузки, которая может включать системы для аэрофотосъемки, модули радиотехнической разведки, оптико-электронные системы, корректируемые авиабомбы КАБ-20, ракеты Х-50 и Х-БпЛА и тому подобное.

«Поражение этого предприятия снизит способности противника по производству БпЛА и ослабит возможности российского агрессора по ударам по гражданским объектам на территории Украины», – отметили в Генштабе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com