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Силы обороны поразили предприятие ОПК России «Атлант Аэро» в Таганроге

  • 19.04.2026, 11:12
  • 3,392
Силы обороны поразили предприятие ОПК России «Атлант Аэро» в Таганроге

Генштаб ВСУ сообщил детали.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтвердили поражение российского предприятия «Атлант Аэро» в Таганроге. Там проектировали, изготавливали и испытывали дроны типа «Молния» и комплектующие к БпЛА «Орион».

Подробности сообщили в Генштабе ВСУ.

В ночь на 19 апреля подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российского агрессора на временно оккупированных территориях Украины и на территории РФ.

«Поражено предприятие оборонно-промышленного комплекса противника – «Атлант Аэро» (Таганрог, Ростовская область, РФ). В результате возник пожар на территории объекта», – отметили в Генштабе.

Силы обороны поразили предприятие ОПК России «Атлант Аэро» в Таганроге: Генштаб сообщил детали

По данным ГШ ВСУ, «Атлант Аэро» осуществляет полный цикл проектирования, изготовления и испытания ударно-разведывательных БпЛА типа «Молния», а также комплектующих к БпЛА «Орион».

Последний – «Орион» – весит около одной тонны и способен нести до 250 кг полезной нагрузки, которая может включать системы для аэрофотосъемки, модули радиотехнической разведки, оптико-электронные системы, корректируемые авиабомбы КАБ-20, ракеты Х-50 и Х-БпЛА и тому подобное.

«Поражение этого предприятия снизит способности противника по производству БпЛА и ослабит возможности российского агрессора по ударам по гражданским объектам на территории Украины», – отметили в Генштабе.

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