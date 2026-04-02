Девушка утверждает, что может «пережить» любой день своей жизни как фильм

Девушка утверждает, что может «пережить» любой день своей жизни как фильм7
- 2.04.2026, 10:44
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Ученые принялись изучать этот феномен.
Ученые изучают редкий случай 17-летней девушки, обладающей феноменальной способностью буквально «возвращаться» в любой день своей жизни и проживать его заново в мельчайших деталях, пишет Daily Express (перевод — сайт Charter97.org).
По данным исследователей из Университета Париж Сите (Université Paris Cité), у нее диагностирована гипертимезия — крайне редкое состояние, известное как «сверхавтобиографическая память». Люди с таким феноменом сохраняют личные воспоминания яркими, эмоциональными и доступными, словно видеозаписи в высоком качестве.
Девушка описывает свою память как «архив» с аккуратно разложенными «ящиками», где события распределены по темам — семья, поездки, фотографии. Она способна не только вспоминать прошлое от первого лица, но и «наблюдать» себя со стороны, испытывая те же эмоции, что и в момент события.
Еще более необычной особенностью является способность представлять возможное будущее как «трейлер фильма». Ученые подчеркивают, что речь идет не о предсказаниях, а о воображаемых сценариях.
Исследователи считают этот случай первым, где подробно изучено так называемое «ментальное путешествие во времени» — как в прошлое, так и в будущее. По их данным, феномен связан с усиленными связями в зонах мозга, отвечающих за воспоминания и воображение.
Гипертимезия встречается крайне редко. Ранее она не рассказывала о своей способности, так как в детстве ее считали выдумщицей. Теперь ее случай может помочь лучше понять природу памяти и человеческого сознания.