В одном из регионов Беларуси — вспышка бешенства

В одном из регионов Беларуси — вспышка бешенства1
- 2.04.2026, 12:06
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Основными переносчиками инфекции по-прежнему остаются лисицы.
В одной из областей Беларуси зафиксирована вспышка бешенства, сообщает госТВ.
Наиболее напряжённая ситуация складывается в Брестской области, где специалисты отмечают заметный рост случаев заболевания среди животных. Так, за январь–февраль было проведено около 280 исследований, и в 25 из них подтвердился вирус бешенства — это примерно в пять раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Как уточняется, основными переносчиками инфекции по-прежнему остаются лисицы. Наибольшее число случаев зарегистрировано в Брестском и Малоритском районах.
Эксперты также обращают внимание, что заражённые животные не всегда проявляют агрессию. Напротив, они могут вести себя спокойно, приближаться к людям, заходить в населённые пункты и на дачные участки. Такое поведение уже само по себе считается тревожным сигналом, поскольку дикие животные, не боящиеся человека, с высокой вероятностью могут быть инфицированы.
Бешенство передаётся через укусы, царапины, а также при попадании слюны заражённого животного на кожу.