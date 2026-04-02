В Крыму украинские дроны поразили самолет Ан-72П и базу БПЛА «Орион»7
- 2.04.2026, 16:34
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На военном аэродроме Кировское во временно оккупированном Крыму Силы беспилотных систем ВСУ совместно с ГУР Минобороны Украины уничтожили четыре летательных аппарата, базу тяжёлых БПЛА «Орион», самолёт Ан-72П и радиолокационную станцию «Меч». Об этом сообщил в Telegram командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди («Мадяр»).
По его словам, в ночь на 2 апреля «птицы» 1-го отдельного центра СБС и 9-го департамента Главного управления разведки Минобороны Украины нанесли «визит вежливости» по российским объектам — базе и пункту предполётной подготовки новейших и дорогостоящих ударно-разведывательных БПЛА «Орион».
Как отметил командующий, «Орион» способен находиться в воздухе до 24 часов на глубине 250–300 км, вести разведку и нести до 250 кг вооружения (ракеты или бомбы) на высоте до 7,5 км.
«Это логово полностью уничтожено на аэродроме Кировское в районе населённого пункта Красносельское, АР Крым. Подтверждено уничтожение 4 единиц БПЛА «Орион». Там же обнаружены и уничтожены транспортный самолёт-«доходяга» Ан-72П и советская передвижная двухкоординатная радиолокационная станция кругового обзора П-37 «Меч», — подчеркнул Бровди.
По его словам, поражение целей было осуществлено средствами middle strike FP-2 с боевой частью массой 60–100 кг.