закрыть
12 июля 2026, воскресенье, 9:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Крыму украинские дроны поразили самолет Ан-72П и базу БПЛА «Орион»

7
  • 2.04.2026, 16:34
  • 11,814
В Крыму украинские дроны поразили самолет Ан-72П и базу БПЛА «Орион»

Появилось видео.

На военном аэродроме Кировское во временно оккупированном Крыму Силы беспилотных систем ВСУ совместно с ГУР Минобороны Украины уничтожили четыре летательных аппарата, базу тяжёлых БПЛА «Орион», самолёт Ан-72П и радиолокационную станцию «Меч». Об этом сообщил в Telegram командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди («Мадяр»).

По его словам, в ночь на 2 апреля «птицы» 1-го отдельного центра СБС и 9-го департамента Главного управления разведки Минобороны Украины нанесли «визит вежливости» по российским объектам — базе и пункту предполётной подготовки новейших и дорогостоящих ударно-разведывательных БПЛА «Орион».

Как отметил командующий, «Орион» способен находиться в воздухе до 24 часов на глубине 250–300 км, вести разведку и нести до 250 кг вооружения (ракеты или бомбы) на высоте до 7,5 км.

«Это логово полностью уничтожено на аэродроме Кировское в районе населённого пункта Красносельское, АР Крым. Подтверждено уничтожение 4 единиц БПЛА «Орион». Там же обнаружены и уничтожены транспортный самолёт-«доходяга» Ан-72П и советская передвижная двухкоординатная радиолокационная станция кругового обзора П-37 «Меч», — подчеркнул Бровди.

По его словам, поражение целей было осуществлено средствами middle strike FP-2 с боевой частью массой 60–100 кг.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без боли не выздороветь
Без боли не выздороветь Ирина Халип
Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли
Проиграла ли Россия?
Проиграла ли Россия? Валерий Залужный
Разные измерения
Разные измерения Гарри Каспаров