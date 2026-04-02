В Крыму разбилась верхушка Северного флота РФ

В Крыму разбилась верхушка Северного флота РФ24
- 2.04.2026, 16:56
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В катастрофе Ан-26 погиб командир авиации Северного флота генерал Отрощенко.
Телеграм-канал «Досье шпиона» сообщил, что на борту самолёта Ан-26, который 31 марта разбился в оккупированном россиянами Крыму, среди других погибших был и генерал.
По информации телеграм-канала, среди 29 человек (23 пассажира и 6 членов экипажа), погибших в авиакатастрофе Ан-26 31.03.2026, был генерал-лейтенант Александр Отрощенко, командир смешанного авиационного корпуса Северного флота, бывший командующий 45‑й армией ВВС и ПВО Северного флота.
Кроме него, погибли также 6 офицеров штаба Северного флота (в/ч 45625, Североморск).
Инцидент с самолетом Ан-26 над оккупированным Крымом произошел 31 марта около 18:00 по московскому времени. Как утверждают в ведомстве, «поражающего воздействия по самолету не было», а предварительной причиной аварии называется техническая неисправность.
Минобороны официально сообщило, что погибли 6 членов экипажа и 23 пассажира.
По свидетельству источника агентства «Интерфакс», самолет врезался в скалу.