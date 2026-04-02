закрыть
12 июля 2026, воскресенье, 9:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Крыму разбилась верхушка Северного флота РФ

24
  • 2.04.2026, 16:56
  • 26,186
В Крыму разбилась верхушка Северного флота РФ

В катастрофе Ан-26 погиб командир авиации Северного флота генерал Отрощенко.

Телеграм-канал «Досье шпиона» сообщил, что на борту самолёта Ан-26, который 31 марта разбился в оккупированном россиянами Крыму, среди других погибших был и генерал.

По информации телеграм-канала, среди 29 человек (23 пассажира и 6 членов экипажа), погибших в авиакатастрофе Ан-26 31.03.2026, был генерал-лейтенант Александр Отрощенко, командир смешанного авиационного корпуса Северного флота, бывший командующий 45‑й армией ВВС и ПВО Северного флота.

Кроме него, погибли также 6 офицеров штаба Северного флота (в/ч 45625, Североморск).

Инцидент с самолетом Ан-26 над оккупированным Крымом произошел 31 марта около 18:00 по московскому времени. Как утверждают в ведомстве, «поражающего воздействия по самолету не было», а предварительной причиной аварии называется техническая неисправность.

Минобороны официально сообщило, что погибли 6 членов экипажа и 23 пассажира.

По свидетельству источника агентства «Интерфакс», самолет врезался в скалу.

Написать комментарий 24

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без боли не выздороветь
Без боли не выздороветь Ирина Халип
Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли
Проиграла ли Россия?
Проиграла ли Россия? Валерий Залужный
Разные измерения
Разные измерения Гарри Каспаров