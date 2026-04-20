закрыть
24 апреля 2026, пятница, 15:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украина готовится к полному переосмыслению устройства страны

10
  • 20.04.2026, 18:50
  • 15,744
Фото: Getty Images

Архитекторы, инженеры и активисты продвигают революционную концепцию.

Украина рассматривает послевоенное восстановление не просто как возвращение разрушенной инфраструктуры, а как шанс полностью переосмыслить устройство страны — от энергетики до городской среды. Об этом пишет Foreign Policy, описывая растущее движение архитекторов, инженеров и активистов, продвигающих концепцию «восстановить лучше, чем было», (перевод — сайт Charter97.org).

По словам предпринимателя и урбаниста Виктора Рябокина, разрушения войны лишь усилили уже существующие проблемы — зависимость от ископаемого топлива, устаревший жилой фонд и дефицит качественного городского пространства. Теперь, считает он, восстановление жилья для миллионов переселенцев может стать основой для новой модели развития — с упором на доступное жилье, парки и возобновляемую энергетику.

Украинские города, пострадавшие от боевых действий, уже начинают восстановление. При этом все чаще речь идет не о простом ремонте, а о модернизации: установке солнечных панелей, тепловых насосов и повышении энергоэффективности зданий.

Ключевой элемент стратегии — переход к децентрализованной энергетике. Российские удары по инфраструктуре уничтожили значительную часть генерирующих мощностей, что делает уязвимой централизованную энергосистему. В ответ Украина делает ставку на распределенные источники энергии, которые сложнее вывести из строя.

Примером такого подхода стала больница в селе Горенка под Киевом, восстановленная с использованием солнечных панелей при поддержке «Greenpeace». Она может работать автономно большую часть года, снижая зависимость от электросетей и рисков отключений.

Европейский союз и международные доноры поддерживают «зеленое восстановление»: не менее 20% финансирования восстановления должно направляться на климатические и экологические проекты. Уже реализуются сотни инициатив — от реконструкции школ до переработки строительного мусора.

Однако подход вызывает споры. Часть общества считает, что приоритетом должно быть максимально быстрое восстановление, а экологические стандарты могут замедлить процесс. Кроме того, обсуждается риск роста стоимости энергии после либерализации рынка и ухода от субсидий.

Несмотря на это, украинские власти заявляют стратегическую цель — к 2050 году довести долю возобновляемой энергетики до 80%. Власти и эксперты сходятся в одном: восстановление страны уже стало не только строительным, но и экономическим и климатическим проектом будущего.

Написать комментарий 10

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

