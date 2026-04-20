Украина готовится к полному переосмыслению устройства страны 10 20.04.2026, 18:50

15,744

Фото: Getty Images

Архитекторы, инженеры и активисты продвигают революционную концепцию.

Украина рассматривает послевоенное восстановление не просто как возвращение разрушенной инфраструктуры, а как шанс полностью переосмыслить устройство страны — от энергетики до городской среды. Об этом пишет Foreign Policy, описывая растущее движение архитекторов, инженеров и активистов, продвигающих концепцию «восстановить лучше, чем было», (перевод — сайт Charter97.org).

По словам предпринимателя и урбаниста Виктора Рябокина, разрушения войны лишь усилили уже существующие проблемы — зависимость от ископаемого топлива, устаревший жилой фонд и дефицит качественного городского пространства. Теперь, считает он, восстановление жилья для миллионов переселенцев может стать основой для новой модели развития — с упором на доступное жилье, парки и возобновляемую энергетику.

Украинские города, пострадавшие от боевых действий, уже начинают восстановление. При этом все чаще речь идет не о простом ремонте, а о модернизации: установке солнечных панелей, тепловых насосов и повышении энергоэффективности зданий.

Ключевой элемент стратегии — переход к децентрализованной энергетике. Российские удары по инфраструктуре уничтожили значительную часть генерирующих мощностей, что делает уязвимой централизованную энергосистему. В ответ Украина делает ставку на распределенные источники энергии, которые сложнее вывести из строя.

Примером такого подхода стала больница в селе Горенка под Киевом, восстановленная с использованием солнечных панелей при поддержке «Greenpeace». Она может работать автономно большую часть года, снижая зависимость от электросетей и рисков отключений.

Европейский союз и международные доноры поддерживают «зеленое восстановление»: не менее 20% финансирования восстановления должно направляться на климатические и экологические проекты. Уже реализуются сотни инициатив — от реконструкции школ до переработки строительного мусора.

Однако подход вызывает споры. Часть общества считает, что приоритетом должно быть максимально быстрое восстановление, а экологические стандарты могут замедлить процесс. Кроме того, обсуждается риск роста стоимости энергии после либерализации рынка и ухода от субсидий.

Несмотря на это, украинские власти заявляют стратегическую цель — к 2050 году довести долю возобновляемой энергетики до 80%. Власти и эксперты сходятся в одном: восстановление страны уже стало не только строительным, но и экономическим и климатическим проектом будущего.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com