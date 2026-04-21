В Турции создали электромобиль за 13 200 евро 5 21.04.2026, 16:34

Дешевая альтернатива Smart.

Турция активно развивает автомобильную отрасль и местные производители создают серийные электрокары. На рынок вышли уже несколько моделей TOGG, а теперь появился и дешевый бюджетный электромобиль Karea Fit. Об этом сообщает сайт Motor.es.

Новый Karea Fit — доступная альтернатива компактному Smart, который вскоре вернется на рынок. Турецкий электромобиль стоит от 699 000 лир (13 200 евро), хотя не исключено, что цена Karea Fit несколько возрастет.

Двухместный Karea Fit достигает всего 2631 мм в длину. У него короткий капот, большие круглые фары и массивные неокрашенные бамперы.

В салоне все показатели выводятся на центральный дисплей. Недорогой электрокар оснащен кондиционером и электростеклоподъемниками.

Скромный электромотор мощностью 16 л. с. (12 кВт) позволяет развивать 90 км/ч и разгоняться до 50 км/ч за 6 с. Литий-железо-фосфатная батарея емкостью 9,98 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 135 км, но поддерживает только медленную (3,3 кВт) зарядку.

