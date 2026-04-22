Тело новорожденного младенца в пакете обнаружено в Барановичах 7 22.04.2026, 17:55

Подозревается 18-летняя девушка.

Следователи устанавливают обстоятельства смерти новорожденного ребенка, которого обнаружили по месту жительства 18-летней пациентки барановичской больницы. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

18-летняя девушка с признаками состоявшихся родов поступила в одно из медучреждений в Барановичах 20 апреля. Сотрудники милиции выехали по ее месту жительства и там в пакете обнаружили мертвого новорожденного ребенка с телесными повреждениями.

«На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Проведен детальный осмотр, зафиксирована следовая картина, а также допрошены свидетели и назначен ряд экспертных исследований, в том числе для установления точной причины смерти», — заявили в СК.

В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, восстанавливается хронология событий, условия, в которых находилась девушка, а также причины, способствовавшие трагедии.

