закрыть
23 апреля 2026, четверг, 23:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Старейшая страховая компания Беларуси ушла в ликвидацию

3
  23.04.2026, 11:48
  • 7,830
Старейшая страховая компания Беларуси ушла в ликвидацию

Минфин лишил ее лицензии.

История одной из старейших частных страховых компаний Беларуси, кажется, заканчивается. Страховая компания «Кентавр» ушла в ликвидацию. Информация об этом появилась на сайте журнала «Юстиция Беларуси» и в ЕГР.

ЗАСО «Кентавр» было зарегистрировано Министерством финансов в июле 1992 года. Кроме обычных страховых услуг, компания предлагала комплексные программы страхования юридических и физических лиц. Также у компании была развитая региональная сеть с офисами во всех областных центрах Беларуси.

В июле 2025 года Министерство финансов на полгода приостановило лицензию компании. Тогда в ведомстве рассказывали, что причиной стало нарушение требований законодательства о страховании. Так, «Кентавр» не сформировал достаточный минимальный размер уставного фонда.

К январю 2026 года компания так его и не сформировала. В итоге Минфин лишил ее лицензии.

После этого клиентам «Кентавра», у которых были договоры страхования с компанией, предлагали либо расторгнуть их, либо автоматически перейти на обслуживание в «Белгосстрах». С 1 апреля 2026 года все права и обязанности по заключенным «Кентавром» договорам страхования перешли «Белгосстраху».

С 15 апреля «Кентавр» находится в процедуре ликвидации по решению собственника. Теперь компания в течение четырех месяцев принимает требования кредиторов.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев
Ошибка не отменена, а отложена
Ошибка не отменена, а отложена Петр Олещук
Уроки для недоросля
Уроки для недоросля Ирина Халип
Кремль струхнул
Кремль струхнул Александр Невзоров