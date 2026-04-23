Старейшая страховая компания Беларуси ушла в ликвидацию

Старейшая страховая компания Беларуси ушла в ликвидацию3
- 23.04.2026, 11:48
Минфин лишил ее лицензии.
История одной из старейших частных страховых компаний Беларуси, кажется, заканчивается. Страховая компания «Кентавр» ушла в ликвидацию. Информация об этом появилась на сайте журнала «Юстиция Беларуси» и в ЕГР.
ЗАСО «Кентавр» было зарегистрировано Министерством финансов в июле 1992 года. Кроме обычных страховых услуг, компания предлагала комплексные программы страхования юридических и физических лиц. Также у компании была развитая региональная сеть с офисами во всех областных центрах Беларуси.
В июле 2025 года Министерство финансов на полгода приостановило лицензию компании. Тогда в ведомстве рассказывали, что причиной стало нарушение требований законодательства о страховании. Так, «Кентавр» не сформировал достаточный минимальный размер уставного фонда.
К январю 2026 года компания так его и не сформировала. В итоге Минфин лишил ее лицензии.
После этого клиентам «Кентавра», у которых были договоры страхования с компанией, предлагали либо расторгнуть их, либо автоматически перейти на обслуживание в «Белгосстрах». С 1 апреля 2026 года все права и обязанности по заключенным «Кентавром» договорам страхования перешли «Белгосстраху».
С 15 апреля «Кентавр» находится в процедуре ликвидации по решению собственника. Теперь компания в течение четырех месяцев принимает требования кредиторов.