В Венгрии растут шансы оппозиции на победу 3 3.04.2026, 8:11

5,232

Петер Мадьяр

Фото: Getty Images

Решающую роль могут сыграть независимые медиа.

В Венгрии растут шансы оппозиции на победу. Решающую роль могут сыграть независимые медиа, которые годами работали под давлением власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на «Европейская правда».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может потерять власть после парламентских выборов, которые должны состояться в ближайшее время. Его политическая сила впервые за много лет сталкивается с реальной угрозой поражения.

Как отмечают эксперты, главным конкурентом правящей партии «Фидес» стала оппозиционная сила «Тиса», которая стремительно набирает популярность среди избирателей.

Одним из ключевых факторов, влияющих на изменение политических настроений, называют деятельность независимых медиа. Несмотря на системное давление со стороны власти, они продолжали публиковать расследования о коррупции и злоупотреблениях, формируя альтернативную информационную повестку дня.

За годы пребывания Орбана у власти в стране значительно изменился медиаландшафт. Значительная часть средств массовой информации оказалась под контролем правительства или связанных с ним бизнес-структур. В результате подавляющее большинство новостного контента имеет провластный характер.

В то же время независимые журналисты сохранили влияние на часть аудитории и способствовали росту поддержки оппозиции.

Отдельную роль играют государственные медиа, которые, по оценкам аналитиков, фактически выполняют функции правительственной коммуникации. В их эфире преобладает позитивное освещение власти, тогда как оппозиционные силы часто подаются в негативном контексте.

Также во время избирательной кампании фиксируется распространение дезинформации и манипулятивных нарративов, в частности относительно внешнего влияния на оппозицию.

Несмотря на это, эксперты считают, что именно деятельность независимых медиа может стать одним из решающих факторов, который повлияет на результат голосования и потенциальную смену власти в стране.

Как известно, выборы в Венгрии пройдут 12 апреля. Ожидается, что Орбан который уже длительное время возглавляет правительство, уйдет в отставку и его заменит Петер Мадьяр с оппозиционной партией «Тиса».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com