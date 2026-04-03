Названа простая привычка японцев, помогающая прожить дольше 10 3.04.2026, 16:23

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Она связана с приемом пищи.

Одна из самых простых и устойчивых привычек долгожителей — правило «есть до 80% сытости». Эта практика, известная как хара хачи бу, пришла из японской культуры и сегодня привлекает внимание ученых как возможный способ контроля веса и улучшения пищевых привычек. Об этом сообщает портал The Conversation.

Суть подхода — остановиться не тогда, когда вы полностью сыты, а чуть раньше. Это не диета и не ограничение, а способ научиться лучше чувствовать сигналы собственного тела. Исследований именно этого правила немного, однако данные по популяциям, где оно распространено, показывают устойчивую связь с более низким потреблением калорий, меньшим индексом массы тела и более медленным набором веса.

Кроме того, такой стиль питания близок к концепциям осознанного и интуитивного питания, которые помогают снизить переедание и улучшить качество рациона.

Важная часть эффекта связана не только с количеством еды, но и с тем, как человек ест. Сегодня многие принимают пищу, отвлекаясь на гаджеты — по оценкам, это делают до 70% людей. Это мешает вовремя почувствовать насыщение и часто приводит к лишним калориям. Практика «хара хачи бу» предлагает противоположный подход — замедлиться и сосредоточиться на еде.

Чтобы попробовать этот принцип, достаточно соблюдать несколько простых правил: есть без отвлечений, замедлять темп, обращать внимание на чувство сытости и останавливаться, когда становится комфортно, но не тяжело. Условно это уровень «8 из 10», где 1 — сильный голод, а 10 — переедание.

Важно, что речь не идет о строгом ограничении. Подход не подходит всем: например, людям с повышенными потребностями в энергии — спортсменам, детям или пожилым — он может быть не оптимален.

В основе практики — баланс, а не контроль. Она помогает выстроить более устойчивые отношения с едой и снизить риск циклов «ограничение — переедание».

Хотя правило «80% сытости» выглядит простым, за ним стоит более широкая идея: есть осознанно, не торопясь и с уважением к сигналам собственного организма. Именно это, по мнению специалистов, может быть одним из факторов долгой и здоровой жизни.

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