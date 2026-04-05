NYT рассказала, зачем США возвращаются на Луну 14 5.04.2026, 21:39

Вашингтон рассчитывает вернуть людей на Луну к 2028-му.

Новая лунная гонка началась из-за борьбы за ресурсы. NASA и другие космические агентства, в том числе китайское и индийское, заинтересовались Луной, поскольку рассматривают ее как источник льда и гелия‑3, а также как возможный будущий форпост в дальнем космосе, пишет The New York Times.

В первую эпоху исследований Луны NASA и Советский Союз сосредоточились на ближней стороне Луны, где была прямая радиосвязь с Землей, но сегодня у космических агентств больше интереса к полюсам спутника и его дальней стороне, которая находится вне поля зрения с Земли.

Лед в кратерах на полюсах может дать питьевую воду, кислород и ракетное топливо, крайне редкий на Земле гелий‑3 ($9 млн за фунт) — перспективное топливо для термоядерной энергетики. При этом дальняя сторона Луны может стать подходящим местом для установки радиотелескопа, защищенного от земных радиопомех.

Вашингтон планирует построить базу у южного полюса, Китай заявляет о планах создать собственные форпосты в том же регионе. В обновленной «дорожной карте» NASA на ближайшее десятилетие заложен поэтапный переход от краткосрочных экспедиций к постоянной инфраструктуре на Луне — системам энергоснабжения, связи, транспорта и, возможно, малым ядерным электростанциям для поддержания долгосрочного присутствия людей.

1 апреля c мыса Канаверал во Флориде был запущен корабль «Орион». В рамках миссии «Артемида II», которая продлится десять дней, экипаж обогнет обратную сторону Луны без посадки на поверхность. Корабль пролетит на расстоянии примерно 8 тыс. км от поверхности спутника.

На борту корабля три астронавта NASA — командир экипажа Рид Уайзман, пилот Виктор Гловер, специалист Кристина Кох, а также астронавт Канадского космического агентства Джереми Хансен. По словам астронавтов, они увидели обратную сторону Луны.

США хотят вернуться на Луну к 2028 году, на два года раньше поставленной цели Китая, но NASA признает, что может не победить, писала NYT. Китай — единственная страна, которая приземлилась и забрала образцы с противоположной стороны Луны. Этим летом седьмая роботизированная миссия Китая, Chang'e 7, будет исследовать южный полюс Луны.

