8 апреля 2026, среда, 7:09
Google сделала бесплатным свой новый ИИ-генератор видео

  • 5.04.2026, 20:41
Google сделала бесплатным свой новый ИИ-генератор видео

Для всех пользователей.

Компания Google выпустила масштабное обновление для своей платформы по созданию роликов Google Vids, сделав генерацию видео с помощью искусственного интеллекта Veo 3.1 бесплатной для всех пользователей. Об этом сообщает издание Gadgets 360.

После расширения доступа к сервису в августе 2025 года функция создания видео по текстовому описанию оставалась эксклюзивной для платных подписчиков. Теперь же любой обладатель личного аккаунта Google может бесплатно генерировать ИИ-ролики длиной до восьми секунд на основе текстовых промптов или загруженных изображений. При этом для бесплатных профилей установлен лимит в 10 генераций видео в месяц.

Вместе с тем разработчики представили ряд эксклюзивных нововведений для обладателей подписок Google AI Pro и AI Ultra. На платформе появилась функция создания пользовательских саундтреков на базе моделей Lyria 3 и Lyria 3 Pro. Подписчики могут генерировать музыкальные композиции длительностью от 30 секунд до трех минут для отдельных фрагментов или всего ролика целиком. Также им стал доступен инструмент создания настраиваемых ИИ-аватаров с помощью Veo 3.1. Технология позволяет генерировать виртуальных ведущих с постоянными чертами лица и голосом, что обеспечивает их согласованное использование в разных сценах и проектах.

Помимо внедрения новых ИИ-инструментов, Google упростила процесс работы над проектами и их распространения. В браузере Chrome появилось новое расширение, позволяющее в один клик записывать экран или самого автора с любой страницы в интернете. Кроме того, разработчики добавили функцию прямой публикации готовых работ на платформе YouTube. Новый процесс экспорта исключает необходимость рендеринга, скачивания и последующей ручной загрузки файла на видеохостинг.

