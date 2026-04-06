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Экипаж «Артемиды» потеряет связь с Землей

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  • 6.04.2026, 11:52
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Экипаж «Артемиды» потеряет связь с Землей
Фото: Getty Images

(обновлено) Однако все идет по плану.

Никто никогда не был дальше от Земли, чем астронавты программы «Артемида».

Но по мере того как Земля всё меньше виднеется в их «зеркале заднего вида», они поддерживали постоянную связь с центром управления полётами в Хьюстоне, штат Техас. Спокойные слова команды NASA давали экипажу утешительную связь с домом.

Эта связь будет потеряна сегодня вечером, сообщает BBC.

Астронавты окажутся за Луной, где радиосигналы и лазерные сигналы, позволяющие двустороннюю связь между кораблём и Землёй, блокируются спутником Земли.

Примерно на 40 минут четыре астронавта останутся одни, каждый со своими мыслями и переживаниями, путешествуя во тьме космоса. Это глубокий момент одиночества и тишины.

Пилот «Артемиды» Виктор Гловер рассказал, что надеется, что мир воспользуется этим временем, чтобы объединиться.

«Когда мы окажемся за Луной, вне связи со всеми, давайте воспримем это как возможность, — сказал он BBC News перед миссией. — Молитесь, надеетесь, посылайте свои добрые мысли и пожелания, чтобы мы снова смогли выйти на связь с экипажем».

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