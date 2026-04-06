Экипаж миссии «Артемиды» сделал новый снимок обратной стороны Луны

Экипаж миссии «Артемиды» сделал новый снимок обратной стороны Луны17
- 6.04.2026, 10:59
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Фотофакт.
Астронавты миссии НАСА «Артемида II» сделали новый снимок обратной стороны Луны на четвертый день своего полета к спутнику Земли. Изображение было опубликовано агентством, пишет CBCNews (перевод — сайт Charter97.org).
На фотографии Луна показана перевернутой — ее южный полюс находится в верхней части кадра. Видны участки обратной стороны спутника, включая бассейн Ориентале — огромный ударный кратер, который сложно наблюдать с Земли. В НАСА отметили, что миссия «Артемида II» стала первым случаем, когда люди смогли увидеть этот кратер полностью.
Экипаж корабля «Орион» состоит из четырех человек: командира Рида Уайзмана, пилота Виктора Гловера, а также специалистов миссии Кристины Кох и Джереми Хансена. Они продолжат наблюдать за бассейном Ориентале с разных ракурсов по мере приближения к Луне и во время облета. Ученые рассчитывают использовать эти данные как эталон для сравнения с другими ударными кратерами на каменистых телах — от Меркурия до Плутона.
Миссия «Артемида II» стартовала на прошлой неделе с космодрома на мысе Канаверал во Флориде и стала первой пилотируемой миссией к Луне более чем за 50 лет — со времен программы «Аполлон». Это испытательный полет, который должен подготовить будущие миссии по возвращению людей на Луну.
По словам главы НАСА Джареда Айзекмана, основная задача миссии — сбор максимально возможного объема данных. Помимо научных экспериментов и наблюдений за Луной, особое внимание уделяется изучению возможностей корабля «Орион», что крайне важно перед запуском миссии «Артемида III».