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Минздрав подтвердил отмену платного медобразования

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  • 6.04.2026, 15:15
  • 3,494
Минздрав подтвердил отмену платного медобразования

За исключением заочного фармацевтического.

С нового учебного года (2026/2027) в Беларуси отменяется платное образование по медицинским специальностям, следует из заявления госСМИ начальницы главного управления кадровой работы и профессионального образования Министерства здравоохранения Ольги Колюпановой.

Платное обучение сохранится только на заочной форме по фармацевтическому направлению.

Будут ли платить за образование те, кто поступил в медуниверситеты в прошлые годы, не уточняется.

По словам чиновницы, в новом учебном году количество бюджетных мест на медспециальности увеличится на 760. Всего в 2026 году в медицинские вузы запланировано принять 3.615 студентов очной формы обучения и 55 — заочной (по фармацевтическому направлению).

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