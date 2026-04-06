Минздрав подтвердил отмену платного медобразования

Минздрав подтвердил отмену платного медобразования3
- 6.04.2026, 15:15
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За исключением заочного фармацевтического.
С нового учебного года (2026/2027) в Беларуси отменяется платное образование по медицинским специальностям, следует из заявления госСМИ начальницы главного управления кадровой работы и профессионального образования Министерства здравоохранения Ольги Колюпановой.
Платное обучение сохранится только на заочной форме по фармацевтическому направлению.
Будут ли платить за образование те, кто поступил в медуниверситеты в прошлые годы, не уточняется.
По словам чиновницы, в новом учебном году количество бюджетных мест на медспециальности увеличится на 760. Всего в 2026 году в медицинские вузы запланировано принять 3.615 студентов очной формы обучения и 55 — заочной (по фармацевтическому направлению).