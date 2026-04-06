Экипаж «Артемида II» готовится облететь Луну уже сегодня 4 6.04.2026, 16:17

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Фото: Getty Images

Что об этом известно.

Экипаж миссии НАСА «Артемида II» готовится к ключевому этапу полета — облету Луны, который состоится в понедельник. Космический корабль «Орион», запущенный на прошлой неделе с космодрома Кеннеди, уже вошел в сферу гравитационного влияния Луны.

Во время маневра астронавты установят новый рекорд дальности полета человека от Земли — более 252 тысяч миль, превзойдя достижение миссии «Аполлон-13». Это станет первым пилотируемым полетом к Луне за более чем 50 лет.

Корабль приблизится к поверхности спутника на расстояние около 6,5 тысячи километров. Экипаж получит уникальную возможность осмотреть Луну со всех сторон и изучить около 35 геологических объектов. Астронавты будут фотографировать поверхность и передавать наблюдения в режиме реального времени ученым на Земле.

Во время пролета над обратной стороной Луны связь с Землей прервется примерно на 40 минут. После завершения маневра корабль начнет путь обратно, а приводнение запланировано на пятницу в Тихом океане у побережья Калифорнии.

Миссия также проходит над районами посадок «Аполлон-12» и «Аполлон-14». Полученные данные помогут в подготовке будущих миссий, включая возможную высадку людей в районе южного полюса Луны уже к 2028 году.

«Артемида II» — это испытательный полет: экипаж проверяет системы жизнеобеспечения, управление кораблем и даже работу нового космического туалета. Несмотря на небольшие технические сложности, миссия проходит успешно.

По словам представителей NASA, этот полет станет важным шагом на пути возвращения человека на Луну и подготовки к дальнейшему освоению дальнего космоса.

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