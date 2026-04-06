В США создали элементы, с которыми роботы могут поднимать вес в 100 раз больше собственного 3 6.04.2026, 22:04

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На основе воздуха.

Американские ученые разработали искусственные мышцы на основе воздуха, которые позволяют роботам поднимать до 100 раз больше собственного веса без тяжелых моторов и внешних источников питания.

Исследование опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Разработку возглавил аспирант Университета штата Аризона Эрик Вайссман. Его команда создала мышцы, имитирующие работу настоящих — они сокращаются и расширяются, как у живых организмов. Такие мышцы легче, гибче и мощнее предыдущих аналогов.

Новые приводы выглядят как небольшие трубки, закрученные в спираль, подобно макаронам. Для их работы требуется небольшое количество воздуха, который заставляет их сжиматься и расширяться. Благодаря этому удалось создать роботов, которые могут двигаться самостоятельно без внешнего питания и нести все необходимое с собой.

В отличие от обычных роботов с моторами, которые часто тяжелые и менее подвижные, эти мышцы делают машины более гибкими и почти бесшумными. Они также могут работать в сложных условиях, в частности в горячей среде или среди абразивных материалов, и преодолевать препятствия.

Разработчики говорят, что таких роботов смогут использовать во время спасательных операций — например, для поиска людей под завалами. Благодаря гибкости они способны проникать в узкие пространства, не повреждая их. Также их можно применять дома для помощи пожилым людям в ежедневных делах.

Кроме этого, технология подходит для сельского хозяйства, промышленности и медицины. Ученые уже создали роботизированную руку, которая работает по принципу хобота слона и может легко обходить препятствия, а также носимое устройство для поддержки спины, уменьшающее нагрузку при поднятии тяжестей.

По словам одного из авторов исследования Цзифена Суна, такие мышцы можно использовать даже в космосе — как в устройствах для астронавтов, так и в роботах для космических миссий.

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