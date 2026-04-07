Астронавты успешно испытали лазерную систему передачи данных 2 7.04.2026, 2:34

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Это прорыв.

О значительном достижении в области космической связи объявило NASA, пишет tek.fm.

Астронавты миссии Artemis II начали использовать лазерную систему передачи данных, которая позволяет отправлять информацию на Землю со скоростью до 260 Мбит/с.

Это нововведение обеспечивает возможность передачи видеоматериалов в формате 4K с расстояния более 300 тыс. км.

В ходе первых тестов системы Orion O2O было передано более 100 ГБ данных, включая высококачественные изображения Земли и видеозаписи с борта космического корабля.

Для сравнения, традиционные радиосистемы обеспечивали скорость передачи около 10–20 Мбит/с, что делает новое решение в 25 раз быстрее. Лазерная связь работает на инфракрасных длинах волн, это позволяет передавать большие объемы данных без потерь и задержек.

Достижение имеет важное значение для будущих космических исследований. Лазерная система не только улучшает качество связи, но и закладывает основу для дальнейших миссий на Луну и Марс.

Возможность передачи больших объемов данных в реальном времени критически важна для научных исследований и управления автономными системами в условиях дальнего космоса.

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