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Экипаж миссии «Артемида-2» облетел Луну

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  • 7.04.2026, 7:49
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Экипаж миссии «Артемида-2» облетел Луну
Фото: AP

Миссия возвращается на Землю.

Астронавты миссии «Артемида-2» в понедельник отдалились от Земли на максимальное расстояние за всю историю освоения космоса и пролетели над дальней стороной Луны, рассматривая ее поверхность в деталях, сообщает BBC.

«Экипаж миссии «Артемида-2» в составе астронавтов НАСА Рида Уайзмена, Виктора Гловера и Кристины Кох, а также астронавта Канадского космического агентства Джереми Хансена установил рекорд по расстоянию от Земли, пройденному в ходе пилотируемой миссии, превзойдя рекорд «Аполлона-13», установленный в 1970 году (248 655 миль)», — сообщили в НАСА.

Экипаж «Аполлона-13» удалился от Земли на 400 171 км. «Артемида-2» побила этот рекорд примерно на 6,5 тысячи км, достигнув максимального удаления от Земли в 252 756 миль (406 771 километр), сообщили в НАСА.

После 22:00 по Гринвичу Центр управления полетами в Хьюстоне потерял связь с экипажем, когда космический корабль «Орион» оказался за дальней стороной Луны. Эта пауза продлилась ровно 40 минут, как и было рассчитано.

Сначала на мониторы инженеров вернулся радиосигнал, затем поступил большой пакет данных, а после раздался четкий голос Кристины Кох: «Хьюстон, «Интегрити», проверка связи. Так здорово снова слышать Землю».

Во время пролета над дальней стороной корабль находился на минимальном расстоянии от поверхности Луны — 6550 км. С такого расстояния астронавты могли внимательно рассмотреть эту часть лунной поверхности и провести детальную фотосъемку. Их также попросили сделать рисунки карандашом и аудиозаписи с описанием того, что они видят.

Теперь астронавты возвращаются на Землю. На обратном пути они также наблюдали солнечное затмение и вели его фото- и видеосъемку.

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