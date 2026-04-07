19‑летний Илья Протас вызван в основной состав «Вашингтона»2
- 7.04.2026, 7:55
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Он уже хорошо зарекомендовал себя в АХЛ.
19‑летний белорусский форвард Илья Протас вызван в основной состав «Вашингтон Кэпиталз», сообщает пресс-служба клуба из столицы США.
В этом сезоне младший брат форварда «Вашингтона» Алексея Протаса дебютировал в Американской хоккейной лиге. Белорус набрал 62 (28+34) балла в 66 матчах за «Херши», где является и лучшим и по голам и по баллам (гол+пас).
Если Илья дебютирует за «Вашингтон», то станет 19‑м белорусом в Национальной хоккейной лиге с 1992 года.