закрыть
13 июля 2026, понедельник, 8:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Названы две добавки для поддержания работы сердца

4
  • 7.04.2026, 8:32
  • 5,466
Названы две добавки для поддержания работы сердца

Они сделаны на основе перца и куркумы.

Добавки на основе куркумина в сочетании с пиперином могут снижать воспаление, улучшать обмен веществ и поддерживать здоровье сердца. К такому выводу пришли исследователи из Гуйчжоуского медицинского университета. Результаты работы опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

Ученые проанализировали 20 исследований, в которых участвовали пациенты с различными заболеваниями — от метаболического синдрома (сочетание гипертонии, лишнего веса и низкой чувствительности к инсулину) до сердечно-сосудистых патологий. В большинстве исследований при приеме двух добавок отмечалось снижение маркеров воспаления, таких как С-реактивный белок и интерлейкин-6, а также улучшение показателей окислительного стресса.

Кроме того, у участников с нарушениями обмена веществ наблюдалось снижение уровня глюкозы в крови, а также улучшение липидного профиля — сокращение триглицеридов и «плохого» холестерина (ЛПНП). В ряде исследований у пациентов после инфаркта или операций на сердце снижались показатели повреждения сердечной ткани.

Куркумин — основной куркуминоид, входящий в состав корня куркумы — травянистого многолетнего растения семейства имбирных. Пиперин содержится в растениях семейства перечных, прежде всего — в черном перце (Piper nigrum Linn). Ранее исследования показали, что соединения нейтрализуют свободные радикалы, замедляя окислительный стресс и процессы старения.

Авторы отмечают, что добавки показали хорошую переносимость и не вызывали серьезных побочных эффектов. Однако ученые подчеркивают, что для окончательных выводов необходимы более крупные и длительные клинические исследования.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без боли не выздороветь
Без боли не выздороветь Ирина Халип
Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли
Проиграла ли Россия?
Проиграла ли Россия? Валерий Залужный
Разные измерения
Разные измерения Гарри Каспаров