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В России произошел второй за три дня масштабный сбой интернета

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  • 7.04.2026, 8:40
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В России произошел второй за три дня масштабный сбой интернета

Причины произошедшего пока неизвестны.

Вечером 6 апреля в работе Рунета произошёл масштабный сбой, затронувший, в числе прочего, банки, операторов связи, развлекательные платформы и государственные порталы. Согласно данным «Сбой.рф», проблемы возникли у «Ростелекома», Альфа-банка, «НТВ Плюс», «Триколор», «Госуслуг», оператора T2, «Мосэнергосбыта». Сервис Downdetector зафиксировал также жалобы на сбои в работе «Сбера», «Газпромбанка», онлайн-кинотеатра Okko и игровой платформы «Мир танков». Причины произошедшего пока неизвестны, сообщает The Moscow Times.

Ранее, 3 апреля, в России произошел масштабный сбой в работе финансовой инфраструктуры. Тогда, согласно данным Downdetector и «Сбой.рф», проблемы возникли у крупнейших банков — «Сбера», ВТБ, Альфа-банка и Т-Банка, а также у Системы быстрых платежей Центробанка. Forbes со ссылкой на источники в сфере кибербезопасности и телеком-индустрии вскоре писал, что причиной сбоя могло стать «перенапряжение» технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) Роскомнадзора. Собеседники издания предположили, что оборудование ТСПУ перестаёт справляться с множеством блокирующих правил и «падает под нагрузкой». Технический эксперт RKS Global отметил, что «сбой такого масштаба может быть «побочкой» блокировок в России», поскольку масштаб ограничений уже настолько велик, что постоянно возникают серьёзные ошибки и связанность сети деградирует.

Отключения интернета в России происходят с мая 2025 года. По данным проекта «На связи», власти регулярно устраивают шатдауны в более чем 60 регионах, а «белые списки» разрешённых сайтов внедрены уже в 72 субъектах. В 2025 году Россия стала мировым лидером по масштабам отключений, которые затронули 146 млн человек, подсчитали в Top10VPN. Эксперты RKS Global прогнозируют полный переход страны на изолированный интернет к 2028 году. Осведомлённые источники Reuters рассказывали, что в Москве изучили опыт Китая, живущего за «великим файрволлом», и Ирана, где интернет регулярно отключают в ответ на протесты населения. После этого чиновникам дали команду найти способ блокировать обширные сегменты сети, одновременно контролируя онлайн-коммуникации.

На этом фоне в Госдуме прозвучали предложения об ужесточении мер регулирования. Глава комитета по защите семьи Нина Останина заявила, что россиян следует пускать в интернет только по паспорту, чтобы, по ее словам, оградить детей от злоумышленников. Зампред комитета по информполитике Андрей Свинцов предлагал принять закон «о честном, чистом и легальном интернете», обязывающий платформы деанонимизировать пользователей. Минцифры, в свою очередь, потребовало от компаний из «белого списка» закрывать доступ россиянам, заходящим на их ресурсы с включённым VPN, иначе сервисы могут быть исключены из перечня, сообщал «Коммерсантъ». По данным Forbes, ведомство также предложило провайдерам ввести плату за потребление через VPN более 15 Гб международного трафика в месяц в мобильных сетях.

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