Как продлить жизнь на четыре года 9 7.04.2026, 10:37

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Ученые разработали эффективный и простой способ.

Сон — невероятно важная часть человеческой жизни, однако многие люди легко оказываются в ловушке недостатка сна и не могут придерживаться режима.

Статистика показывает, что примерно каждый третий американец не спит рекомендованные 7-9 часов, подобная ситуация наблюдается и в других странах.

В то же время хронические нарушения сна, по словам ученых, затрагивают каждого седьмого человека в мире, пишет «Фокус».

Между тем, сон является важной частью восстановления организма, поскольку в этот период восстанавливаются изношенные мышцы и ткани, что позволяет снизить частоту сердечных сокращений и кровяное давление, уменьшая нагрузку на сердечно-сосудистую систему, и помогает мозгу закреплять воспоминания.

В то же время хронический недосып нарушает процесс восстановления и повышает риск сердечных заболеваний, инсульта и деменции. К счастью для нас, эксперты по сну разработали новый режим, который, как показывает наука, может привести к более спокойному и восстанавливающему сну. Правило сна 7:1 предполагает семь часов сна и отход ко сну в течение одного и того же часового промежутка как минимум пять ночей в неделю.

В новом исследовании, проведенном британскими учеными, команда проанализировала данные о более чем 47 миллионах ночей сна. Анализ показал, что следование плану 7:1 снижает риск общей смертности на 24 процента и уменьшает количество госпитализаций на 7%.

Результаты также показывают, что регулярный, полноценный сон способен продлить жизнь человека на четыре года. Более того, команда считает, чем раньше в жизни человека сформируются эти привычки, тебе большим будет совокупный эффект.

Ученые считают, что результаты их работы особенно важны, поскольку они также показали, что люди, которые спят менее шести часов в сутки, подвергаются на 20% большему риску преждевременной смерти по сравнению с теми, кто спит от семи до восьми часов.

Исследователи из страховой компании Vitality и Лондонской школы экономики и политических наук (LSE) отметили, что последовательность режима сна является ключевым фактором для получения пользы. Оказалось, что установление цели на 5 ночей из 7 в неделю снижает воспринимаемый барьер для начала, повышает уверенность в себе и позволяет допускать периодическую изменчивость без срыва прогресса, тем самым улучшая долгосрочное соблюдение.

Авторы исследования отмечают, что режим 7:1 не только снижает число госпитализаций, но также позволяет экономить на медицинских расходах. Впрочем, ученые предупреждают, что максимального эффекта можно достигнуть лишь с помощью соблюдения постоянного графика. Эксперты также советуют ложиться спать и просыпаться в одно и тоже время, как в будни, так и в выходные дни.

При написании использовались материалы Vitality and The London School of Economics and Political Science (LSE), Daily Mail.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.

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