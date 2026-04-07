Российский фрегат «Адмирал Макаров» будет сложно восстановить 9 7.04.2026, 11:25

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Корабль фактически заперт в бухте.

Силы обороны Украины поразили российский фрегат «Адмирал Макаров» и таким образом украинские защитники «добивают последние единицы» Черноморского флота РФ. Об этом рассказал Павел Нарожный, основатель благотворительной организации «Реактивная почта», военный эксперт, в эфире Radio NV.

«Этот один несчастный корабль был заперт в бухте за этими боновыми заграждениями, за минными заграждениями. Они очень боялись морских дронов, а к ним прилетел воздушный дрон с довольно большой боеголовкой. Это, по идее, был Fire Point со 105-килограммовой боеголовкой. И он попал точно в систему запуска ракет», – сказал Нарожный.

Он добавил, что восстановить эту часть корабля в целом очень сложно. А учитывая, что судно находится в порту Новороссийск, где нет мощностей для подобных ремонтных работ, то шансы на восстановление корабля «близки к нулю».

«И это для нас очень хорошая новость. Потому что ракеты «Калибр» враг способен производить, а запускать их в Черном море уже не из чего. Ракеты «Калибр» – это не только морской запуск. Их можно запускать и с наземной платформы, и даже теоретически воздушным запуском. Но все равно пока запуски с земли не фиксировались, и тем более запуски с воздуха не фиксировались», – добавил Нарожный.

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