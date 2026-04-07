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Эксперты назвали самый сбалансированный Samsung в 2026 году

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  • 7.04.2026, 11:38
  • 5,998
Эксперты назвали самый сбалансированный Samsung в 2026 году
иллюстративное фото

Именно этот смартфон действительно заметно улучшился.

В 2026 году покупка нового флагманского смартфона становится все менее оправданной – и серия Samsung S26 лишь подтверждает эту тенденцию. К такому выводу пришли в Android Authority, отметив, что на фоне роста цен и минимальных улучшений единственным по-настоящему разумным выбором сейчас оказался вовсе не флагман.

Семейство Samsung Galaxy S26, включая версии S26 и S26 Plus, фактически повторяет прошлогодние модели. Улучшения минимальны, а стоимость при этом растет, что делает устройства сомнительной покупкой для большинства пользователей.

Главной причиной такой ситуации эксперты называют общий кризис на рынке мобильных устройств, связанный с ростом цен на комплектующие, особенно оперативной памяти. Производители вынуждены повышать цены, при этом реальные улучшения устройств становятся все менее заметными.

На этом фоне неожиданно выделяется другой смартфон Samsung – Galaxy A57 5G. В отличие от флагманов, он получил реальные обновления: новый процессор Exynos 1680, улучшенные возможности обработки фото, более тонкий и легкий корпус, а также защиту уровня IP68.

Дисплей диагональю 6,7 дюйма также «прокачали»: теперь это Super AMOLED Plus с более тонкими рамками и пиковой яркостью до 1900 против 1200 нит у прошлогоднего Galaxy A56. Это особенно важно для пользователей, которые часто пользуются смартфоном на улице при ярком освещении.

Дополнительно смартфон получил быструю зарядку 45 Вт через USB-C, которая до сих пор отсутствует даже в более дорогих моделях вроде Galaxy S26, шесть лет обновлений и оболочку One UI 8.5 «из коробки».

При этом компания не стала перегружать устройство лишними AI-функциями. Это позволило избежать увеличения объема оперативной памяти и, как следствие, резкого роста цены.

В результате Galaxy A57 выглядит более сбалансированным устройством с точки зрения цены и возможностей, даже несмотря на подорожание на $50 по сравнению с предыдущей моделью, отметили эксперты.

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