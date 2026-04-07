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Экипаж «Артемиды II» сделал открытия на обратной стороне Луны

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  • 7.04.2026, 22:23
  • 27,044
Экипаж «Артемиды II» сделал открытия на обратной стороне Луны

Речь о двух кратерах.

Экипаж «Артемиды II», установивший новый рекорд дальности полета от Земли во время облета Луны, предложил присвоить имена двум ранее безымянным кратерам, которые открыла миссия. Один из них могут назвать Carroll — в память о супруге командира экипажа Рида Уайзмана, сообщает NASA.

Кэрролл Тейлор Уайзман работала медсестрой в отделении интенсивной терапии новорожденных и скончалась в 2020 году от рака. Рид Уайзман был готов отказаться от своей мечты стать астронавтом, когда у его жены обнаружили рак, но она не позволила ему сдаться.

Второй кратер астронавты предложили назвать Integrity Integrity — в честь своего космического аппарата и этой «исторической миссии». Он находится к северо‑западу от бассейна Ориентале на обратной стороне Луны. Carroll находится к северо‑востоку от него, на границе видимой и обратной стороны Луны. После завершения полета предложения по наименованию кратеров будут переданы на рассмотрение Международному астрономическому союзу, который официально утверждает названия небесных тел.

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