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«Роскосмос» снова отложил полет на Луну

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  • 7.04.2026, 20:39
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«Роскосмос» снова отложил полет на Луну

Изначальные сроки сдвинулись кардинально.

Запуск ближайшей миссии на Луну перенесен с 2027 на 2028 год, сообщил вице-президент Российской академии наук (РАН) Сергей Чернышев на заседании президиума. Речь идет об аппарате «Луна-26». Следующие несколько миссий также отложены. Аппараты «Луна-27/1» и «Луна-27/2» запустят в 2029 и 2030 годах, а «Луну-28» — в 2036-м, передает The Moscow Times.

Изначальные сроки сдвинулись кардинально. «Роскосмос» рассчитывал отправить «Луну-26» в 2023 году, а «Луну-27» — в 2024-м. Следующую миссию, целью которой заявлена доставка на Землю образцов лунного грунта, запланировали на 2030 год. Однако позднее «Луну-28» перенесли на 2034-й, а теперь вновь отложили.

Единственный запуск состоялся в 2023 году, хотя до этого его откладывали девять раз. Это была первая за полвека российская космическая миссия на Луну, но она потерпела фиаско. Станция «Луна-25», которую готовили более 10 лет, разбилась о поверхность спутника Земли. Тогдашний глава «Роскосмоса» Юрий Борисов назвал этот опыт «бесценным» и списал неудачу на 50-летний перерыв в исследовательской программе.

Несмотря на провал последней миссии, постоянные переносы запусков и затянувшуюся войну в Украине, приведшую к разрыву сотрудничества с Европейским космическим агентством, Россия продолжает строить глобальные планы по освоению Луны и даже задумалась о создании там своих «суверенных территорий».

По словам Чернышева, лунная программа разбита на два этапа: сначала — отработка технологий, необходимых для посадки и исследований на поверхности, а затем — создание «элементов лунных баз». Главная задача ближайшей миссии — выбрать подходящие площадки для прилунения. Следом, в 2029 и 2030 годах, на Южный и Северный полюсы Луны будут направлены посадочные модули («Луна-27»). После этого в 2032 году планируется запустить орбитальную станцию «Луна-29», а в 2034-м к спутнику отправится «Луна-30» с тяжелым луноходом для длительных исследований. Объем финансирования национального проекта «Космос» составит 4,4 трлн рублей до 2036 года.

При этом Россия уже уступила в лунной гонке Китаю и Индии — странам, которые прежде считались ее «младшими» партнерами. «Мы разучились садиться на Луну, — сокрушался в 2021 году академик Михаил Маров, принимавший участие в нескольких советских межпланетных миссиях, в том числе по доставке лунного грунта на Землю. — В 70-е годы мы делали это неоднократно, а сейчас мы утратили все то, что обеспечивало наши достижения».

Историк космонавтики Александр Железняков приводил похожую оценку. «За 47 лет, которые прошли с момента запуска предыдущей (лунной) станции, многое изменилось. И наука ушла вперед, и техника ушла вперед, мы, к сожалению, за эти годы несколько растеряли свои компетенции», — комментировал он провал лунной миссии в 2023 году. Железняков призывал умерить амбиции и понять, что всему придется учиться заново.

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