Сегодня состоятся два первых матча 1/4 финала Лиги чемпионов
- 7.04.2026, 20:49
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«Реал» примет «Баварию», «Спортинг» сразится с «Арсеналом».
Сегодня, 7 апреля, состоятся два первых матча 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Charter97.org предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей Лиги чемпионов 7 апреля (время – минское):
22:00. «Спортинг» (Португалия) — «Арсенал» (Англия);
22:00. «Реал» Мадрид (Испания) — «Бавария» (Германия).
Ответные матчи состоятся в среду, 15 апреля.
Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдет на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.
Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ».