Милла Йовович представила систему памяти для нейросетей 8 7.04.2026, 21:51

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ИИ от звезды Голливуда.

Актриса Милла Йовович, известная по киновселенной «Обитель зла», и инженер Бен Сигман выпустили Mem-Palace. Это бесплатная ИИ-система с открытым исходным кодом для сохранения истории диалогов.

«Мы с моей подругой Милой Йовович несколько месяцев работали над созданием системы искусственного интеллекта для сохранения памяти вместе с Claude, — пишет Сигман в соцсети X. — Эта система только что показала идеальный результат в стандартном тесте, опередив все другие продукты в этой области — как бесплатные, так и платные».

Как сообщает Bitcoin.com, Бен Сигман отвечал за реализацию и настройку программы перед выпуском. Базовую архитектуру разработала сама Йовович после месяцев разочарований из-за того, что ИИ не находил нужные файлы для ее личных проектов.

Milla Jovovich is asking for funding for $MemPalace together with @bensig in the @github



She is huge AF with 5m followers on IGhttps://t.co/arlxYIGIi9 pic.twitter.com/0aOeqvDCOQ — Arez (@MageArez) April 6, 2026

«Мы надеемся вернуть часть власти разработчикам, которые сделают локальные модели значительно умнее и полезнее», — говорит Мила Йовович в видеообращении в Instagram.

Mem-Palace, как его позиционируют, должен решить проблему потери контекста после завершения сессии в таких ИИ-помощниках, как Claude, ChatGPT или Gemini. Он работает локально на компьютере пользователя, не требует доступа к интернету или облачным сервисам.

Система хранит данные дословно и организует их по принципу древнегреческих ораторов, сортируя цифровую информацию по крыльям, комнатам, залам и ящикам. Благодаря такой архитектуре четырехуровневый стек памяти загружает только релевантный контекст.

Программа также содержит формат AAAK Compression, который без потерь сжимает данные в 30 раз, оставляя их пригодными для считывания нейросетью.

Проект уже вызвал большой интерес на платформах Hacker News, Reddit, LinkedIn и X. Часть пользователей удивляет факт, что инструмент для разработчиков выпустила голливудская актриса.

Репозиторий Mem-Palace на Github за несколько дней собрал около 7000 звезд. Его владелицей указана сама Йовович.

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