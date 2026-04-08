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КСИР заявил о последствиях перехода армией США «красных линий»

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  • 8.04.2026, 2:53
  • 10,904
КСИР заявил о последствиях перехода армией США «красных линий»

Подробности.

Если армия США пересечет «красные линии», ответ Ирана выйдет за пределы региона, заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР), передает его слова агентство Fars.

«Корпус стражей исламской революции: если террористическая армия США перейдет красные линии, наш ответ выйдет за пределы региона», — говорится в сообщении.

В КСИР добавили, что намерены нанести по инфраструктурам США и союзников удар, который приведет к лишению Соединенных Штатов нефти и газа Ближневосточного региона на долгие годы.

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