КСИР заявил о последствиях перехода армией США «красных линий»4
- 8.04.2026, 2:53
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Если армия США пересечет «красные линии», ответ Ирана выйдет за пределы региона, заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР), передает его слова агентство Fars.
«Корпус стражей исламской революции: если террористическая армия США перейдет красные линии, наш ответ выйдет за пределы региона», — говорится в сообщении.
В КСИР добавили, что намерены нанести по инфраструктурам США и союзников удар, который приведет к лишению Соединенных Штатов нефти и газа Ближневосточного региона на долгие годы.