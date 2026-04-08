КСИР заявил о последствиях перехода армией США «красных линий» 4 8.04.2026, 2:53

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Подробности.

Если армия США пересечет «красные линии», ответ Ирана выйдет за пределы региона, заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР), передает его слова агентство Fars.

«Корпус стражей исламской революции: если террористическая армия США перейдет красные линии, наш ответ выйдет за пределы региона», — говорится в сообщении.

В КСИР добавили, что намерены нанести по инфраструктурам США и союзников удар, который приведет к лишению Соединенных Штатов нефти и газа Ближневосточного региона на долгие годы.

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