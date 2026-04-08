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Астронавты «Артемиды II» показали завораживающие снимки

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  • 8.04.2026, 9:42
  • 9,000
Астронавты «Артемиды II» показали завораживающие снимки
Фото: NASA

Заход Земли и солнечное затмение.

Астронавты миссии «Артемида II» опубликовали первые снимки обратной стороны Луны, сделанные во время облёта спутника Земли.

Экипаж использовал несколько камер и сделал тысячи фотографий. Уже опубликованные кадры показывают участки лунной поверхности, которые ранее не наблюдались человеком. На них видны крупные ударные кратеры, древние лавовые потоки и трещины в лунной коре.

Кроме того, астронавты зафиксировали редкие космические явления. Среди них — солнечное затмение, наблюдаемое из космоса, а также «восход» и «заход» Земли над лунным горизонтом.

Во время пролёта экипаж также сообщил о шести вспышках на поверхности Луны, которые, предположительно, были вызваны падением метеороидов.

Фото: NASA
Фото: NASA
Фото: NASA
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