Шарангович прервал безголевую серию в НХЛ

Шарангович прервал безголевую серию в НХЛ1
- 8.04.2026, 10:15
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Белорус забросил шайбу в матче против лидера конференции.
Белорусский нападающий Егор Шарангович долго не забрасывал, но этой ночью сумел прекратить неприятную серию. Форвард отличился в матче против лидера Восточной конференции «Далласа», пишет Onlíner.
«Калгари» по ходу матча даже выигрывал в две шайбы, но, увы, команда белоруса уступила.
За 15 минут 49 секунд на льду хоккеист нанес один точный бросок, который и стал голевым.
🔥FLAMES GOAL🔥— Robert Munnich (@RingOfFireCGY) April 8, 2026
Yegor Sharangovich puts the Flames up by one.
🎥: Sportsnet | #Flames pic.twitter.com/9wdF3RqsBX
За 73 игры в сезоне НХЛ Шарангович набрал 29 очков: забросил 15 шайб и отдал 14 голевых передач.
«Калгари» с 73 очками занимает 14-е место в турнирной таблице Западной конференции.
Этой же ночью «Ванкувер» белорусского вратаря Никиты Толопило дома проиграл «Вегасу» — 1:2. Никита был признан второй звездой матча: за всю игру он отразил 26 бросков из 28.