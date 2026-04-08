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Шарангович прервал безголевую серию в НХЛ

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  • 8.04.2026, 10:15
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Шарангович прервал безголевую серию в НХЛ
Егор Шарангович
Фото: Getty Images

Белорус забросил шайбу в матче против лидера конференции.

Белорусский нападающий Егор Шарангович долго не забрасывал, но этой ночью сумел прекратить неприятную серию. Форвард отличился в матче против лидера Восточной конференции «Далласа», пишет Onlíner.

«Калгари» по ходу матча даже выигрывал в две шайбы, но, увы, команда белоруса уступила.

За 15 минут 49 секунд на льду хоккеист нанес один точный бросок, который и стал голевым.

За 73 игры в сезоне НХЛ Шарангович набрал 29 очков: забросил 15 шайб и отдал 14 голевых передач.

«Калгари» с 73 очками занимает 14-е место в турнирной таблице Западной конференции.

Этой же ночью «Ванкувер» белорусского вратаря Никиты Толопило дома проиграл «Вегасу» — 1:2. Никита был признан второй звездой матча: за всю игру он отразил 26 бросков из 28.

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