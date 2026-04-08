Странная ностальгия1
- 8.04.2026, 14:39
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Немцы забыли о дружбе Шредера с Путиным?
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер снова в центре внимания. Его давние связи с Кремлем и дружба с Путиным после начала войны в Украине считались неприемлемыми, а многие немцы требовали исключить его из SPD. В 2022 году государство лишило его содержания офиса бывшего канцлера, пишет The Guardian (перевод — сайт Charter97.org).
Тем не менее в рядах немецких социал-демократов вновь вспыхнула странная ностальгия по Шредеру. СМИ сравнивают нынешнего вице-канцлера Ларса Клингбейля с бывшим канцлером, его план экономических реформ по сокращению субсидий и стимулированию работы напоминает скандальную «Agenda 2010» начала 2000-х.
Тогда успех Шредера был не только в реформах, но и в харизме. Во время наводнения 2002 года он лично поддерживал пострадавших, завоевывая доверие людей. Сегодня немецким социал-демократам остро не хватает таких фигур, партия теряет поддержку рабочего класса, уступая место AfD.
Но акцент на Шредере отвлекает от его ошибок. «Agenda 2010» создала низкооплачиваемый сектор, усилила социальное неравенство и привязала Германию к российским энергоносителям. Сокращение расходов на оборону ниже 1,3% ВВП сделало страну уязвимой перед угрозами извне.
Социал-демократической партии Германии (СДПГ) нужна современная стратегия. Экономика, оборона, миграция, последствия войны в Украине. Клингбейлю стоит учиться на опыте Шредера выборочно — и не пытаться воскресить имидж бывшего канцлера с сомнительным наследием.