закрыть
14 июля 2026, вторник, 15:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Странная ностальгия

1
  • 8.04.2026, 14:39
  • 5,248
Странная ностальгия

Немцы забыли о дружбе Шредера с Путиным?

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер снова в центре внимания. Его давние связи с Кремлем и дружба с Путиным после начала войны в Украине считались неприемлемыми, а многие немцы требовали исключить его из SPD. В 2022 году государство лишило его содержания офиса бывшего канцлера, пишет The Guardian (перевод — сайт Charter97.org).

Тем не менее в рядах немецких социал-демократов вновь вспыхнула странная ностальгия по Шредеру. СМИ сравнивают нынешнего вице-канцлера Ларса Клингбейля с бывшим канцлером, его план экономических реформ по сокращению субсидий и стимулированию работы напоминает скандальную «Agenda 2010» начала 2000-х.

Тогда успех Шредера был не только в реформах, но и в харизме. Во время наводнения 2002 года он лично поддерживал пострадавших, завоевывая доверие людей. Сегодня немецким социал-демократам остро не хватает таких фигур, партия теряет поддержку рабочего класса, уступая место AfD.

Но акцент на Шредере отвлекает от его ошибок. «Agenda 2010» создала низкооплачиваемый сектор, усилила социальное неравенство и привязала Германию к российским энергоносителям. Сокращение расходов на оборону ниже 1,3% ВВП сделало страну уязвимой перед угрозами извне.

Социал-демократической партии Германии (СДПГ) нужна современная стратегия. Экономика, оборона, миграция, последствия войны в Украине. Клингбейлю стоит учиться на опыте Шредера выборочно — и не пытаться воскресить имидж бывшего канцлера с сомнительным наследием.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний ястреб Америки
Последний ястреб Америки Виталий Портников
Новый козырь для Украины
Новый козырь для Украины Александр Черненко
Без боли не выздороветь
Без боли не выздороветь Ирина Халип
Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли