Странная ностальгия 1 8.04.2026, 14:39

5,248

Немцы забыли о дружбе Шредера с Путиным?

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер снова в центре внимания. Его давние связи с Кремлем и дружба с Путиным после начала войны в Украине считались неприемлемыми, а многие немцы требовали исключить его из SPD. В 2022 году государство лишило его содержания офиса бывшего канцлера, пишет The Guardian (перевод — сайт Charter97.org).

Тем не менее в рядах немецких социал-демократов вновь вспыхнула странная ностальгия по Шредеру. СМИ сравнивают нынешнего вице-канцлера Ларса Клингбейля с бывшим канцлером, его план экономических реформ по сокращению субсидий и стимулированию работы напоминает скандальную «Agenda 2010» начала 2000-х.

Тогда успех Шредера был не только в реформах, но и в харизме. Во время наводнения 2002 года он лично поддерживал пострадавших, завоевывая доверие людей. Сегодня немецким социал-демократам остро не хватает таких фигур, партия теряет поддержку рабочего класса, уступая место AfD.

Но акцент на Шредере отвлекает от его ошибок. «Agenda 2010» создала низкооплачиваемый сектор, усилила социальное неравенство и привязала Германию к российским энергоносителям. Сокращение расходов на оборону ниже 1,3% ВВП сделало страну уязвимой перед угрозами извне.

Социал-демократической партии Германии (СДПГ) нужна современная стратегия. Экономика, оборона, миграция, последствия войны в Украине. Клингбейлю стоит учиться на опыте Шредера выборочно — и не пытаться воскресить имидж бывшего канцлера с сомнительным наследием.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com