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Сколько бананов можно есть в день

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  • 8.04.2026, 14:53
  • 7,920
Сколько бананов можно есть в день

Диетологи назвали оптимальную дозу для здоровья.

Бананы являются хорошим источником энергии и содержат клетчатку, которая очень полезна для кишечника. Однако важно есть этот фрукт в умеренных количествах, особенно если у вас есть некоторые проблемы со здоровьем. Как пишет verywell health, стоит ограничиться 2-3 бананами в день, чтобы все было в порядке.

Большое количество калия

Как рассказала диетолог Александра Розенсток, один банан содержит около 400 миллиграммов калия.

«Здоровые люди без проблем с почками могут спокойно есть два-три банана в день», - отметила она.

В то же время те, у кого есть нарушения функции почек, рискуют получить повышенный уровень калия, если будут употреблять слишком много бананов.

«Гиперкалиемия возникает, когда в крови слишком много калия. Люди с заболеваниями почек подвержены более высокому риску ее развития после потребления чрезмерного количества калия. Гиперкалиемия может вызвать серьезные симптомы, некоторые из которых опасны для жизни, в частности сердечные аритмии, паралич и мышечную слабость», - предупредили в материале.

Скачки уровня сахара в крови

По словам Розенсток, людям с диабетом, вероятно, придется есть бананы вместе с источником белка или жира. Она подчеркнула, что без этого углеводы и сахара во фруктах могут привести к скачку уровня сахара в крови.

Расстройства желудочно-кишечного тракта

Как рассказала директор амбулаторной службы питания в Mount Sinai Health System, чрезмерное употребление бананов может привести к расстройствам желудочно-кишечного тракта, а именно метеоризму, вздутию живота и диарее.

Также бананы могут вызывать неприятные симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта по нескольким причинам - они содержат много клетчатки, а также относятся к продуктам с высоким содержанием FODMAP (ферментируемые олигосахариды, дисахариды, моносахариды и полиолы).

«Высокое содержание клетчатки в бананах может сделать их рискованным выбором для некоторых людей с проблемами ЖКТ, такими как синдром раздраженного кишечника (СРК), или для других людей, которые должны соблюдать диету с низким содержанием клетчатки», - объяснили в Verywell Health.

Почему бананы являются хорошим ежедневным перекусом?

Бананы содержат калий, который помогает контролировать артериальное давление, антиоксиданты и клетчатку, которую стоит употреблять ежедневно в умеренных количествах.

По словам Розенсток, не только клетчатка полезна для кишечника.

«Менее спелые бананы могут действовать как пребиотик, питая кишечные бактерии благодаря содержанию резистентного крахмала», - добавила она.

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