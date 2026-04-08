В центре Минска начался ремонт «красного дома» 6 8.04.2026, 16:59

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Здание растянулось почти на километр и считается одним из самых длинных в городе.

Капитальный ремонт проводится в пяти из десяти домов, которые примыкают друг к другу и образуют жилой комплекс на улице Максима Танка.

Здание протянулось от ул. Мельникайте до ул. Тимирязева почти на один километр, сообщает «Минскстрой».

Здание возведено в 1970— 1980‑е годы. Работы проводятся в домах под номерами 4, 6, 10, 16 и 30. Планируется заменить крыши, обновить фасады.

В квартирах установят новые сантехнические стояки, которых в каждой квартире по два — на кухне и в санузле. Также заменят сети газоснабжения, а в подвалах — инженерные коммуникации.

Работы выполняют генподрядные управления строительного треста № 4, который в 2026 году отремонтирует в столице 14 жилых домов общей площадью 68,3 тыс. кв. м.

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