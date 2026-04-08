Удар по Феодосии: Генштаб ВСУ раскрыл подробности

Удар по Феодосии: Генштаб ВСУ раскрыл подробности1
- 8.04.2026, 17:09
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Оккупанты понесли серьезные потери в Крыму и на Донбассе.
Генштаб ВСУ раскрыл подробности ночной атаки беспилотников по российским объектам.
Были поражены нефтебазы в Феодосии, где возник пожар, и в Гвардейском. Эти объекты РФ использует для накопления и хранения горюче-смазочных материалов для обеспечения своих войск.
Также были атакованы склады материально-технических средств россиян в районах Светлого в Запорожской области, Суходольска в Луганской области и Великой Новоселки в Донецкой области.
Под ударом ВСУ также полевой артиллерийский склад и склад в Донецкой области, а также склад боеприпасов в районе населенного пункта Урало-Кавказ на Луганщине.
«Среди прочего наши воины наносили удары по станции радиоэлектронной разведки в районе Новоозерного и позиционному району берегового ракетного комплекса «Бастион» в районе Софиевки во временно оккупированном украинском Крыму», — говорится в сообщении.
Потери российских оккупантов уточняются.