Удар по Феодосии: Генштаб ВСУ раскрыл подробности 1 8.04.2026, 17:09

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Оккупанты понесли серьезные потери в Крыму и на Донбассе.

Генштаб ВСУ раскрыл подробности ночной атаки беспилотников по российским объектам.

Были поражены нефтебазы в Феодосии, где возник пожар, и в Гвардейском. Эти объекты РФ использует для накопления и хранения горюче-смазочных материалов для обеспечения своих войск.

Также были атакованы склады материально-технических средств россиян в районах Светлого в Запорожской области, Суходольска в Луганской области и Великой Новоселки в Донецкой области.

Под ударом ВСУ также полевой артиллерийский склад и склад в Донецкой области, а также склад боеприпасов в районе населенного пункта Урало-Кавказ на Луганщине.

«Среди прочего наши воины наносили удары по станции радиоэлектронной разведки в районе Новоозерного и позиционному району берегового ракетного комплекса «Бастион» в районе Софиевки во временно оккупированном украинском Крыму», — говорится в сообщении.

Потери российских оккупантов уточняются.

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