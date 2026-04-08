The New York Times назвала имя возможного создателя биткоина 1 8.04.2026, 17:48

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Раскроют ли одну из главных загадок крипторынка последних 17 лет?

Создателем биткоина может оказаться британский криптограф Адам Бэк. Газета The New York Times пишет, что именно он может скрываться под псевдонимом Сатоши Накамото — одной из главных загадок крипторынка последних 17 лет.

Адам Бэк — известная фигура в криптосообществе и участник движения Cypherpunks. Ещё в 2002 году он разработал систему Hashcash, предназначенную для борьбы со спамом. Эта технология впоследствии была упомянута в документе, описывающем принципы работы биткоина, что привлекло внимание исследователей.

Журналисты обращают внимание на ряд совпадений, которые, по их мнению, могут указывать на причастность Бэка к созданию криптовалюты. Среди них — предполагаемое британское происхождение Сатоши Накамото, участие в криптографических дискуссиях, соответствующий уровень знаний, а также сходства в стиле письма и взглядах на электронные деньги. Кроме того, ещё в 1990-х годах Бэк описывал идеи, которые позже стали основой биткоина: децентрализованную сеть, ограниченную эмиссию и защиту от двойных платежей.

Сам Адам Бэк отрицает, что является создателем биткоина, и называет все совпадения случайными. Прямых доказательств его причастности у авторов расследования нет. Единственным надежным способом подтвердить личность Сатоши Накамото мог бы стать доступ к его криптокошельку — например, через совершение транзакции или подписание сообщения.

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