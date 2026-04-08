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В Беларуси объявили о запуске сети 5G

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  • 8.04.2026, 19:05
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В Беларуси объявили о запуске сети 5G

Но есть нюанс.

Операторы МТС и Life объявили о запуске сети 5G. Но с подключением к новой услуге у белорусов могут возникнуть трудности. Во-первых, она доступна только в некоторых населенных пунктах. Во-вторых, подключение к сети 5G возможно для определенных моделей Android-устройств, уточнили в Life.

«На первом этапе абоненты могут пользоваться высокоскоростным интернетом 5G более чем на 1,1 тыс. базовых станций в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле и Могилеве. Более 80% из них работают на инфраструктуре МТС — опорах, электропитании и транспортной сети», — сообщили в МТС.

Оператор уточнил, что прошел полный цикл подготовки к 5G: «Активное тестирование совместно с инфраструктурным оператором beCloud стартовало в декабре 2025 года».

«Запуск 5G — это исторический момент для всей Беларуси. Технология наконец приходит в страну полноценно. Мы сделали все, чтобы наши абоненты получили доступ к современной сети пятого поколения — с более высокими скоростями и готовностью к росту. Уверен, 5G станет новым стандартом качества связи и откроет широчайшие перспективы для жителей, бизнеса и государства. МТС закладывает надежный фундамент для будущих инновационных сервисов на базе 5G прямо сейчас», — отметил гендиректор МТС Владимир Козырь.

Как уточнили в МТС, «сеть находится в процессе активного развертывания: покрытие будет поэтапно наращиваться и охватывать новые территории: для доступа к 5G абоненту необходимо иметь устройство, которое аппаратно и программно поддерживает данный стандарт связи на территории Беларуси».

Оператор Life также сообщил о запуске 5G. «В Минске и областных центрах — Бресте, Витебске, Могилеве и Гомеле — в отдельных локациях абоненты уже могут видеть значок 5G на экранах своих устройств», — уточнили в компании.

Оператор добавил, что «поэтапный запуск сети реализуется в партнерстве с единым инфраструктурным оператором beCloud — единый оператор обеспечивает доступ к современной 5G-инфраструктуре, а Life предоставляет услуги связи абонентам».

— Мы как инфраструктурный оператор обеспечили работу сети 5G с 1 января 2026 года и предоставили возможность всем операторам оказывать услуги своим абонентам, — отметил гендиректор beCloud Олег Седельник.

На начало апреля этого года абонентам Life уже доступны более 1000 базовых станций 5G.

Сеть 5G находится в процессе запуска и дальнейшего расширения — покрытие постепенно увеличивается в отдельных районах областных городов и столицы. Ведется подготовка к запуску сети и в Гродно. Доступность 5G для конкретного абонента зависит не только от уровня сигнала в текущей локации, но также от модели устройства и версии его прошивки.

В Life уточнили, что «подключение к сети 5G доступно для определенных моделей Android-устройств».

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