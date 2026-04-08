Лига чемпионов: «Барселона» сыграет с «Атлетико», «ПСЖ» примет «Ливерпуль» 8.04.2026, 19:11

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Сегодня состоятся еще два матча 1/4 финала ЛЧ.

Сегодня, 8 апреля, состоятся еще два матча 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Charter97.org предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Лиги чемпионов 8 апреля (время – минское):

22:00. «Пари Сен-Жермен» (Франция) — «Ливерпуль» (Англия);

22:00. «Барселона» (Испания) — «Атлетико» Мадрид (Испания).

Ответные встречи состоятся во вторник, 14 апреля.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдет на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия). Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен».

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