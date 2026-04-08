Беларусь откроет посольство в КНДР

Беларусь откроет посольство в КНДР5
- 8.04.2026, 19:23
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Оно начнет работу до 1 августа 2026 года.
Правительство Беларуси приняло решение открыть посольство в Северной Корее. Планируется, что оно начнет работу до 1 августа 2026 года.
Решение оформлено постановлением, которое подписал премьер-министр Александр Турчин. Это сделано в рамках выполнения поручения Лукашенко после его официального визита в КНДР в конце марта 2026 года.
Во время того визита обсуждалось расширение сотрудничества между странами, в том числе открытие белорусского дипломатического представительства в Пхеньяне и возможность упрощения поездок между странами.
В то же время отмечается, что посольство Северной Кореи в Минске уже действует, а стороны подписали соглашение о дружбе и сотрудничестве.