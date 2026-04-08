Трамп: США заберут из Ирана всю «ядерную пыль»10
- 8.04.2026, 19:33
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Президент США рассказал, как идут переговоры с Ираном.
Соединенные Штаты будут тесно сотрудничать с Ираном, заявил 8 апреля в соцсети Truth Social американский президент Дональд Трамп.
Он выразил увереность, что в Иране к власти пришел новый режим, с которым США ждут продуктивные результаты.
«Обогащение урана осуществляться не будет; кроме того, Соединенные Штаты, действуя совместно с Ираном, извлекут и вывезут всю ядерную пыль, захороненную глубоко под землей (работа для бомбардировщиков B-2!)», – написал Трамп.
Он отметил, что эти объекты все время находились под строжайшим спутниковым наблюдением и с момента нанесения удара к ним никто не прикасался.
«Мы ведем – и продолжим вести – с Ираном переговоры о смягчении тарифов и санкций. Согласие по многим из 15 пунктов уже достигнуто», – добавил Трамп.